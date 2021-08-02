Azra'yı öldürüp parçalara ayırarak valizle gömen katil zanlısı tutuklandı (9) - Son Dakika

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun tecavüz edilip, vahşi şekilde öldürülmesi protesto edildi. Muratpaşa ilçesindeki Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan Attalos heykeli önünde toplanan bir grup, ellerinde pankartlarla heykelin bulunduğu alanda slogan atarak vahşi cinayeti protesto etti.

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