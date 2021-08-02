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Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış - Son Dakika

Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

02.08.2021 14:58

Antalya'da 5 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Azra ölü bulundu. Polisin şüphelendiği emlakçı M.M.A., çapraz sorguda her şeyi itiraf ederek Azra'yı boğup öldürdükten sonra banyoda vücudunu parçalara ayırdığını, ardından da ormanlık alana gömdüğünü söyledi. Talihsiz genç kızın kafatasının hala bulunamadığı belirtirken, zanlının Azra'nın cansız bedenine jiletle adını yazdığı öğrenildi.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu (21), bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz'da hastaneye giderek Kovid-19 testi yaptırdı. Sonucu pozitif çıkan Haytaoğlu, durumu ablası Ezgi Haytaoğlu ile paylaştı.

ABLASIYLA TARTIŞMA YAŞADI

Ablası, Haytaoğlu'na kızarak, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyleyince aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında Haytaoğlu, ablasına "Ben biraz hava alacağım" diyerek kimliğini almadan evden çıktı. Eve dönmeyince Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı.

Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

"BENİ ÇOK İYİ ANLIYOR"

Azra Gülendam Haytaoğlu, telefonda, ablasına "Kafede koronavirüs geçirmiş bir ağabeyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım" diyerek telefonu kapattı, bir daha da ulaşılamadı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Baba Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken, hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı. Antalya Emniyeti'nin de titizlikle yürüttüğü arama çalışmaları kapsamında Haytaoğlu'nun son görüldüğü bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelendi.

Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

İLK İFADESİNDE YALAN BEYANDA BULUNDU

Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi M.M.A. ile (48) görüştüğünü tespit etti. Cinayet masası ekipleri, Ayhan'ı çapraz sorguya aldı. M.M.A., ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis bunun üzerine M.M.A.'yı serbest bıraktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre iş yeri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın, Konyaaltı ilçesindeki evinden aynı valiz ile birkaç kez çıkıp gittiğini belirledi. Bunun üzerine Ayhan, yeniden gözaltına alındı. Tekrar çapraz sorguya alınan M.M.A., cinayeti işlediğini itiraf etti.

Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

VÜCUDUNU 5 PARÇAYA AYIRMIŞ

Azra Gülendam Haytaoğlu'na cinsel saldırıda bulunmasının ardından banyoda boğup, öldürdüğünü, 5 parçaya böldükten sonra koyduğu valizle Kepez ilçesi Varsak bölgesindeki ormanlık alana taşıyıp gömdüğünü söyleyen M.M.A., "Azra, 28 Temmuz'da beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesi Varsak ormanlık alanına gömdüm" dedi.

Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

KAFATASI BULUNAMADI

Cinayet itirafının ardından M.M.A., Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan M.M.A.'nın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.

Azra'yı vahşice öldüren zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış
Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış

Akdeniz Üniversitesi, Cinayet, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış - Son Dakika


YORUMLAR (5)
  • Sema : yüzünü neden gizliyorsunuz? açık açık paylaşın, bu suçu işleyen katilin gizli kalmaya HAKKI YOK Cevap Yaz 73 2 Yayından Kaldır
  • ahmey bulut: yazıklar olsun Bu ülke hangi ara böle kötü oldu bıktık usandık hergun ayrı bir Pislik hergün ayrı bir cinayet yazıklar olsun bunlar sokakta elini kolunu sallayıp geziyor Ailemizi sevdiklerimi kim koruyacak bizim kim Cevap Yaz 42 5 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: Azra'yı vahşice katleden zanlı, talihsiz kızın cansız bedenine jiletle adını yazmış - Son Dakika
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