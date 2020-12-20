Azra Yünlü; "Derin Mevzular dizisinde uyuşturucuya karşı mücadele eden bireylerin hayatlarına yer verilirken yüreğinize dokunacak hikayelerle karşılaşacaksınız. Dizide yine kendi adım olan "Azra" karakterini canlandıracağım. Sıradanlıktan uzakta, aşk dizilerinden uzak ara bir proje. Teklif ilk geldiğinde projeyi okudum ve gözüm doldu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı madde kullanımına karşı bilinçlendirmeli ve zararlarını göstermeliyiz…" dedi.