Azra Yünlü müzikte de iddialı
08.12.2020 17:46
Aranjörlüğünü İshak Şık ve Yusuf Şahin'in üstlendiği "Biliyorum" adlı şarkısını kliplendirdi.
Aranjörlüğünü İshak Şık ve Yusuf Şahin'in üstlendiği "Biliyorum" adlı şarkısını kliplendirdi. Klip çekimleri 24 saat sürdü. Azra Yünlü; Çok titizlikle çalıştık. Ekibimle beraber uykusuz günlerimiz de oldu. Bu yoğun çalışma sürecindeki yorgunluk sevenlerime değer. Onlar için en iyisini sunmayı vazife bilirim" dedi.
Yünlü, iddialı olduğunu belirterek "Bu aralar çok ses var. Birçoğunu iddialı bulmuyorum. 'İddianız var mı' derseniz elbette iddialıyım. Korksunlar demiyorum ama iddiamın yanında sönük kalacak çok isim olacak. Bu ünlülere meydan okumak olarak algılanırsa algılansın. Meydan okumak yaptığın işin daha iyisini yapmak değil midir zaten?" dedi.
Son Dakika Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı Son Dakika: ABD, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısının kullanımına onay verdi Son Dakika: AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Tanzanya Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi Vaniköy Camii'nde çıkan yangına ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı: Vakıf yönetimi kusurlu ABD'de polis, "Koronavirüs rakamları yanlış giriliyor" diyen veri bilimcinin evini bastı Hindistan'da yolsuzluk iddialarını haberleştiren muhabir evinde diri diri yakıldı Sağlık Bakanlığı: Karantina süresinin düşürülmesi uluslararası güncellemelere paralel olarak yapıldı Kısıtlamayı ihlal eden kişi, sokakta şarkı söyleyip dans etti