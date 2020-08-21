Azra, yüzüne yaptığı makyajla kadına şiddete dikkat çekiyor - Son Dakika

Azra, yüzüne yaptığı makyajla kadına şiddete dikkat çekiyor

İZMİR'de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor.

Azra, yüzüne yaptığı makyajla kadına şiddete dikkat çekiyor, System.String[]

İZMİR'de yaşayan 17 yaşındaki Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete dikkat çekip, farkındalık oluşturmak amacıyla yüzüne şiddet gören kadını tasvir eden makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor. Karabıyık, "Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Benim içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz" dedi.

İzmirli Azra Karabıyık, kadına yönelik şiddete 'dur' demek için yüzüne kesik, morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yapıp, sokaklarda dolaşıyor.  Vatandaşlar, önce gerçekten şiddet gördüğünü düşündükleri Karabıyık'ı gerçeği öğrendiklerinde ise tebrik ediyor.

Farkındalık yaratmak ve kadına yönelik şiddete tepkisini dile getirmek istediğini söyleyen Karabıyık, "Bazı makyaj malzemelerimi kendim evde üretiyorum. Kadın-erkek fark etmez, çok fazla şiddet olayı yaşanıyor. En azından kendi çevremde farkındalık yaratmak için böyle bir yola başvurdum. Çok fazla ölüm yaşanıyor, özellikle kadınlara yönelik şiddet çok fazla. Bu noktada içimden susmak gelmedi. Bence insanlar sessiz kalıyorlar. İnsanlar sessiz kaldıkça toplum olarak bu olayları görmüyoruz. Şiddete meyilli olan insanlar sadece kadına değil, tüm canlılarda şiddete başvurabiliyor. Onlar için de bir çaba sarf etmeyi düşünüyorum ama önceliğim kadına yönelik şiddet" dedi.'BİR KADININ BAŞINA BİR ŞEY GELSE YARDIM EDENDEN ÇOK VİDEO ÇEKEN OLUYOR'Kadınlar öldürülürken bile müdahale etmek yerine video çekmeyi ve ölümünü izlemeyi tercih edenlerden çok bu durumu engelleyen insanlar görmek istediğini dile getiren Karabıyık sözlerini şöyle sürdürdü: "İleride sinema setlerinde ya da tiyatro kulislerinde makyözlük yapmayı hedefliyorum. Kendimi bu şekilde geliştireceğimi. İnsanlar genellikle önce şaşırıyorlar sonra da bakıp geçiyorlar. Kimse bana ne olduğunu sormuyor. ya makyaj olduğunu anlıyor ya da uğraşmak istemiyor. Sonuçta bir kadının başına sokakta bir şey geldiğinde ona yardım edenden çok video çeken oluyor. Benim amacım bu tür olayların videosunu çeken, o kadının ölümünü izleyenlerden çok yardım eden insanları görmek. Bu şekilde sokağa çıkıp farkındalık yaratmaya çalışmamdaki amaç bu."'GURUR DUYUYORUM'Almanca öğretmeni anne Güler Çakın, kızının, kan gördüğünde fenalaştığını belirterek "Kadına yönelik şiddete tepki gösteriyor olması çok gurur verici. Bunu zaten yaşantımızda belli ediyoruz. Sokakta şiddete maruz kalan birini gördüğümüzde müdahale ediyoruz. Polislere haber veriyoruz. Azra sadece şiddet makyajı yapmıyor. Şu an dikkat çekmek istediği konu bu ama ileride makyöz olmak istiyor. Azra'nın en büyük özelliklerinden biri de kan tutması ama bu makyajları yapıyor. Ben her zaman ona desteğim ve yapmak istedikleri konusunda arkasındayım" dedi.'GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM'Karabıyık'ı gördüğünde ne olduğunu anlamaya çalıştığını dile getiren Işıl Aygün, "Kadının yüzüne ne olmuş dedik, dikkatli bir şekilde baktık. Bir kadın olarak söylüyorum, insan insana şiddetle gelmez. Hatalı olabiliriz ama kaba kuvvet bir çözüm değil. Sözde kadına yönelik şiddete karşıyız ama gerçekte uygulamada bu böyle değil. Karşı taraf istemediği zaman sözle değil şiddetle bunu yaptırmaya çalışıyor. Çok yanlış bir şey. Çok üzücü. Çok üzüldüm görünce, gerçeğini Allah kimseye yaşatmasın" dedi.'ŞİDDET GÖREN BİRİNE DENK GELSEM NE YAPARIM BİLMİYORUM'Selin Doğan da Azra Karabıyık'ı ilk gördüğünde şaşırdığını dile getirip, "İlk gördüğümde gerçek mi değil mi diye çok baktım. Polis kızıyım. Şiddeti çok yanlış buluyorum bir kadına şiddet uygulanırken hiç denk gelmedim. Denk gelirsem ne yaparım bunu bilmiyorum. Yaptığı makyaj dikkat çekici ve amacına ulaşır. Ancak anlamak istemeyen insanlara anlatması bu şekilde bile zor olabilir" diye konuştu.'ERKEK KADINDAN ÜSTÜN DEĞİ, EŞİTİZ'Yiğit Vural (17) ise "Bir şey olduğunu sandım. Gördüğüm andan beri ne olduğunu düşünüyorum. Erkek bir kadından daha üstün değildir. Her şey eşit olmalı. Şiddete tamamen karşıyız. Mesela sevgi uğruna bir insanı neden öldürürsün ki? Seviyorsan zaten o insana kıyamazsın. Cahil insanlar olduğu sürece şiddet olaylarının devam edeceğini düşünüyorum. Bizim önümüzde bu türden bir olay yaşansa biz müdahale ederiz. İnsanlar sosyal medya üzerinden kadına yönelik şiddeti kınadıklarını içeren mesajlar yayınlıyor ancak yanında bir kadına şiddet olayı görse, önüne bakıp, geçip gidiyor. İnsanlarda bu bilinç olmadığı sürece kadına şiddet olayları devam eder. Cinayet bile işlenirken ne yazık ki insanlar izliyor" dedi.

Furkan Beyhan (21) bazen en yakınlarına bile insanların sessiz kalabildiğini ifade edip, Karabıyık'ı görünce vicdanen kendini rahatsız hissettiğini söyledi.


Makyaj, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 09:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Azra, yüzüne yaptığı makyajla kadına şiddete dikkat çekiyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum Barcelona'dan ayrılması beklenen Lionel Messi, dünya devlerinin radarında Türkiye doğal gaz arama çalışmalarında İngiltere ve Norveç'e fark attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesinin ardından MHP'den ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu Son Dakika: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi buldu Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Olimpiakos, Galatasaraylı Sofiane Feghouli ile ilgileniyor Koronavirüs için şok iddia! Doğumlarda sıkıntı oluşabilir Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Pres makinesine başını sokarak intihar etti Pres makinesine başını sokarak intihar etti         
14:31
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu         
14:28
Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi Netflix tepki çeken Cuties filminin afişi için özür diledi         
14:28
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı         
13:59
Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek Erdoğan'ın verdiği doğal gaz müjdesi dört alanda indirim getirecek         
13:21
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı         
13:16
Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi Spor yazarı Kemal Belgin: Ali Koç ile Semih Özsoy tekme tokat birbirine girdi         
12:59
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi         
12:52
Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi Ayasofya Camii'nin ünlü kedisi Gli'ye arkadaş geldi         
12:43
Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu Bomba iddia: Eski MasterChef yarışmacısı Walison Fonseca, komşusuyla küfürleşip karakolluk oldu         
11:58
Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi Silah kaçakçılığı baskınında nesli tükenmekte olan hayvanlar ele geçirildi         
11:54
Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı Suudi Arabistan'da bir adam köpek balığının sırtına binerek denize açıldı         
11:37
Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi Real Madrid, Galatasaray'a Rodriguez'le görüşmesi için onay verdi         
11:15
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı         
11:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün açıklayacağı müjde öncesi dolar ve altında sert düşüş yaşanıyor         
10:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı         
10:41
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı         
10:41
Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var Sahte engelli raporu çıkartan 40 kişi gözaltına alındı! Aralarında kamu görevlileri de var         
10:23
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu         
10:15
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi         
09:54
Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi Otomobilin seyir halindeki tıra çarptığı kazada 2 kişi feci şekilde can verdi         
09:39
Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları Ambulans sirenini polis sireni zanneden sarhoşun komik anları         
09:22
Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu Sevgilisini dövdüğü gerekçesiyle yargılanan Ozan Güven, evinde kaza geçirip hastanelik oldu         
09:21
Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım Olaylı maske gözaltısını yapan polisler konuştu: Öğretilen tekniği uyguladım         
08:57
Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi? Polisi peşine takan alkollü sürücüden gazetecilere güldüren soru: Zeki Müren de beni görecek mi?         
08:30
Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü Su seviyesinin hızla azaldığı Meyil Obruk Gölü, pembeye büründü         
08:23
Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı Kerem Bürsin, rol arkadaşı Hande Erçel itirafıyla şaşırttı         
08:15
Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı Brezilya'da her gün en az 6 çocuk kürtaj oluyor! Son vaka ülkeyi karıştırdı         
08:13
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı         
23:28
Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi         
23:23
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı         
17:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2020 16:32:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Azra, yüzüne yaptığı makyajla kadına şiddete dikkat çekiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei