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Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi - Son Dakika

Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi

20.02.2022 23:41

- Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi Meksikalı iki eylemci, Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacını Meksika'ya iade etmek istemeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberlerini hackledi.

- Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi

MEXİCO CİTY - Meksikalı iki eylemci, Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacını Meksika'ya iade etmek istemeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberlerini hackledi.

Aztek hükümdarı Moctezuma'nın tacının Meksika'ya iade edilmesi tartışmaları sürerken, Viyana Etnografya Müzesi yolda tahrip olabileceğini gerekçe göstererek eseri önümüzdeki 10 yıl içerisinde iade etmelerinin mümkün olmadığını açıklamıştı.

Meksikalı Sebastian Arrechedera ve Yosu Arangüena adlı eylemciler, bu açıklamanın ardından turist kılığında müzeye gelerek, ziyaretçilere eserleri tanıtmak üzere sunulan sesli rehberlerin kayıtlarını değiştirdi. Ses kayıtlarında değişiklik yapmanın sandıklarından daha kolay olduğunu belirten eylemciler, müzeye turist kılığında girip sesli rehber aldıktan sonra tuvalete giderek onları kendi ses kayıtlarının bulunduğu rehberler ile değiştirdiklerini belirtti.

Müzenin yeni sesli rehberlerindeki kayıtta, Moctezuma'nın tacının Meksika'ya iade edilmesi için 40 yıldır mücadele eden başka bir eylemci olan Xoconoschtletl Gomora'nın sesiyle, tacın sıradan bir başlık olmadığı, bir kraliyet tacı olarak manevi değerinin büyük olduğu, Meksika halkının Avrupalılar tarafından yağmalanmış mirasının bir parçası olduğundan ait olduğu yere geri gönderilmesi gerektiği anlatıldı.

Eylemciler, verdikleri bir röportajda sesli rehberlerdeki değişikliğin müze yetkilileri tarafından henüz fark edilmediğini ve hala düzenledikleri şekilde hizmet verdiğini ifade etti.

Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi
Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi

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Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi İsrail Başbakanı'na göre İran'la yeni nükleer anlaşma öncekinden daha zayıf olacak İsrail Başbakanı'na göre İran'la yeni nükleer anlaşma öncekinden daha zayıf olacak İran: Nükleer görüşmelerden bağımsız olarak ABD ile tutuklu takasına hazırız İran: Nükleer görüşmelerden bağımsız olarak ABD ile tutuklu takasına hazırız

Etnografya Müzesi, Viyana, Sonora, Aztek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aztek hükümdarının tacını Meksika'ya iade etmeyen Viyana Etnografya Müzesinin sesli rehberleri hacklendi - Son Dakika


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