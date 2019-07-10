Son Dakika Haberleri: Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de
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Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

11 dakika önce

Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de, System.String[]
Okechukwu Azubuike, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Mısır, Spor
Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü'nden Okechukwu Azubuike'yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü'nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
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