B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor karşısında galibiyetine kilitlendi - Son Dakika

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor karşısında galibiyetine kilitlendi

B.B. Erzurumspor, yarın akşam Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

B.B. Erzurumspor, yarın akşam Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.


Osmanlıspor'dan alınan 1-3'lük deplasman galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Adana Demirspor karşısında tek hedef galibiyet. Maçın öneminin yüksek olduğunu ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Evet arkamızda rakiplerimiz var en azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi evet Osmanlıspor maçını unuttuk. O gün sevindik, mutlu olduk. Şimdi bugün itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz." diye konuştu. - ERZURUM

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Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor karşısında galibiyetine kilitlendi - Son Dakika Spor
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