Son Dakika Haberleri: B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.


B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.


Mavi-Beyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek. - ERZURUM

Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
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