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B.B.Erzurumspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
6 saat önce
TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:37 Kaynak: İHA
TFF 1.Lig'de B.B.Erzurumspor, Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
B.B.Erzurumspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Erkan Sözeri, yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular daha sonra 5'e 2 ve dar alan çalışması, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
Mavi-Beyazlı kafile bugün öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya geçerek Cumartesi günü yapacağı ter antrenmanının ardından kampa girecek. - ERZURUM
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