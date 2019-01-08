B.b. Erzurumspor, Antalya Kampını Tamamladı
1 saat önce
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 8 günlük Antalya Belek Kampını bu sabah otel tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, 8 günlük Antalya Belek
Kampını bu sabah otel tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kampın verimli geçtiğini belirten Teknik Direktör Mehmet Özdilek
, "Hazırlık çalışmalarımızın 8 günlük kamp periyodunu Antalya Bekek'te tamamladık. Oyuncularımızın bir günlük iznin ardından 20 Ocak 2019 Perşembe günü devam edeceğiz" dedi.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Atiker Konyaspor
maçı hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Perşembe günü devam edecek. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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