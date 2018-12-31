B.b. Erzurumspor'da Lennart THY'nin Sözleşmesi Fesh Edildi
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart THY ile yollarını ayırdı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Alman futbolcu Lennart THY
ile yollarını ayırdı.
B.B. Erzurumspor sezon başında Werder Bremen
'den transfer ettiği Lennart THY ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekip 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan THY ile sözleşmeyi tek taraflı fesh etti. Alman futbolcu ligin ilk devresinde Erzurumspor'da 12 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası
maçına çıkarken takımı adına sadece 1 gol kaydetti. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: İHA
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