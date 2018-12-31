Son Dakika Haberleri: B.b. Erzurumspor'da Lennart THY'nin Sözleşmesi Fesh Edildi

B.b. Erzurumspor'da Lennart THY'nin Sözleşmesi Fesh Edildi

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart THY ile yollarını ayırdı.

B.b. Erzurumspor'da Lennart THY'nin Sözleşmesi Fesh Edildi, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart THY ile yollarını ayırdı.

B.B. Erzurumspor sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Lennart THY ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekip 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan THY ile sözleşmeyi tek taraflı fesh etti. Alman futbolcu ligin ilk devresinde Erzurumspor'da 12 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarken takımı adına sadece 1 gol kaydetti. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:37 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Spor
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