B.b. Erzurumspor'da Lennart THY'nin Sözleşmesi Fesh Edildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart THY ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Alman futbolcu Lennart THY ile yollarını ayırdı.



B.B. Erzurumspor sezon başında Werder Bremen'den transfer ettiği Lennart THY ile yollarını ayırdı. Mavi-beyazlı ekip 1.5 yıllık daha anlaşması bulunan THY ile sözleşmeyi tek taraflı fesh etti. Alman futbolcu ligin ilk devresinde Erzurumspor'da 12 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkarken takımı adına sadece 1 gol kaydetti. - ERZURUM

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