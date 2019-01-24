B.b. Erzurumspor'da Özer Hurmacı'nın Sözleşmesi Karşılıklı Olarak Feshedildi
40 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Özer Hurmacı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
B.B. Erzurumspor'un resmi sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Futbolcumuz Özer Hurmacı'nın kulübümüzle olan sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Hurmacı'ya formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler, katkıları nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 04:49 Kaynak: İHA
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