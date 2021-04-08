B.B Erzurumspor'dan hakem ve VAR isyanı - Son Dakika

B.B Erzurumspor'dan hakem ve VAR isyanı

08.04.2021 23:41
B.B Erzurumspor'dan hakem ve VAR isyanı, System.String[]

B.B Erzurumspor'dan yapılan açıklamada, "Bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Arslanboğa yine şaşırtmadı" ifadeleri kullanıldı.

B.B Erzurum spor'dan yapılan açıklamada, "Bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Arslanboğa yine şaşırtmadı" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig ekiplerinden B.B Erzurumspor, ligin 33'üncü haftasında dün Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Erzurumspor, karşılaşmada görev alan orta hakem Suat Arslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker hakkında ise yazılı bir açıklama yaparak tepki gösterdi. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Erzurumspor'un her hafta farklı bir hakem skandalı ile karşı karşıya kaldığı ve sabırlarının tükenme noktasına geldiği belirtilirken, mücadelenin hakemi  Suat Arslanboğa'ya ise sert bir dille tepki gösterildi. Suat Arslanboğa'nın Erzurumspor'a olumsuz bir tavır takındığı belirtilen açıklamada, Gençlerbirliği maçında VAR'da görevli hakem Burak Şeker ile verdikleri ve vermedikleri kararlar karşısında şaşkın olunduğu ifade edildi.

BB. Erzurumspor'dan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türk sporunun en güzel renklerinden Mavi Beyazlı Erzurumspor'umuzun her hafta farklı bir hakem skandalıyla karşı karşıya kalması sabrımızı tükenme noktasına getirmiştir. 2 sezon önce Süper Lig'de mücadele ederken tüm spor kamuoyunun kabul ettiği; yapılan fahiş "Hakem ve VAR" hataları nedeniyle Süper Lig'den düşürülen Erzurumspor'umuz, 2020-2021 sezonunda da aynı senaryoyla karşı karşıyadır.

Haftalardır süregelen bu hatalara en son karşılaştığımız Gençlerbirliği maçında da devam edilmiştir. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu sezon sonuna kadar ısrarla her şeye rağmen güvenerek ve inanarak beklediğimiz "eşitlik ve adalet" duygusunu bir çok maçta göremediğimizi belirtmek isteriz. Geçen hafta Konyaspor maçında rakibe ikinci sarı kartı veremeyen, net elle oynamaya penaltı veremeyen hakem Sarper Barış Saka'dan sonra bu hafta da sıkıntımız Suat Arslanboğa ile devam etti.

Daha önceki maçlarımızda gerek hakem olarak gerek VAR hakemi olarak nedenini bilmediğimiz bir şekilde bize karşı olumsuz bir tavır takınan ve düdüğünü hep bizim aleyhimize çalan Suat Arslanboğa bizi yine şaşırtmadı. Son Gençlerbirliği maçımızın da orta hakemi olan Suat Arslanboğa ve VAR hakemi Burak Şeker'in "Verdikleri ve vermedikleri kararlar" karşısındaki şaşkınlığımızı hala üzerimizden atamadık.

Kural ihlali gerekçesiyle penaltı pozisyonundan sonra golümüzü iptal eden ve kullandığımız ikinci penaltı sonrası aynı kural ihlalini (yan hakemin uyarmasına rağmen) hiçe sayan bu zihniyet aynı maçın son dakikasında futbolcumuz Leo Schwechlen'e yapılan penaltı pozisyonunu da es geçmiştir, VAR odasındaki hakemler de bu vurdumduymazlığa ortak olmuşlardır.

Pandemi başta olmak üzere birçok olumsuzluğun yaşandığı, sıkışık maç takvimi, hakemlerin VAR ve AVAR uygulamalarında görev yapması gibi faktörlerin Merkez Hakem Kurulu'nun işlerini zorlaştırdığının farkındayız. Bugüne kadar birbirinden zor maçlarda cesur bir yönetim sergileyen, adaletli duruşlarından taviz vermeyen, sayıları az da olsa Türk hakemliğini en güzel şekilde temsil eden hakemlerimizin sayısının artmasını istiyor, tereddütle, endişeyle soğukkanlılığını yitirerek dış dünyadan etkilenen hakemlerin sayısının azalmasını istiyoruz. Buna rağmen sahada gördüğünü çalan hakemlerin olduğu, maça göre, takıma göre değil, kurallara göre maçların yönetildiği, hakemlerin değil müsabakaların konuşulacağı bir lig temenni ediyoruz.

Biz Erzurumspor olarak sadece bu sezon değil, oynadığımız tüm müsabakalarda her sezon, son maçın son düdüğü çalana dek, ısrarla, her şeye  rağmen, bu kurula ve hakemlerine yeniden güvenerek ve adalet mekanizmasına inanarak maçlarımıza çıkacağız. Şehir olarak bu ülke için bugüne kadar önemli misyonlar üstlenen Erzurum'un ve 4 milyon Erzurumlunun gözbebeği olan, beş yılda dört kupa alarak tarihi bir başarıya imza atarak bu noktaya gelen, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanmış Erzurumspor'umuza yapılan bu hataların son bulmasını talep ediyoruz. Ligin sonuna kadar kalan 8 maçımızda "alınacak ve verilecek kararları" Erzurumspor camiamızla birlikte hiç olmadığı kadar titiz bir şekilde takip edeceğimizi belirtmek isteriz. Spor kamuoyuna saygılarımızla."


Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Suat Arslanboğa, Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor B.B Erzurumspor'dan hakem ve VAR isyanı - Son Dakika Spor


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