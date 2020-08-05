B.B. Erzurumspor'dan Pote'ye teşekkür

Süper Lig'e yeniden yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yollarını ayırdığı 35 yaşındaki Beninli forvet Mickael Pote'ye teşekkür etti.

BB Erzurumspor tarafından yapılan açıklamada, "Süper Lig'e yükseldiğimiz 2019-2020 sezonunda takımımıza katkıları için Mickael Pote'ye teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

35 yaşındaki Beninli forvet, geride bıraktığımız sezonda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile çıktığı 30 maçta 9 gol atıp, 2 de asist yapmıştı. - ERZURUM