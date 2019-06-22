B.B. Erzurumspor eski Başkanı Demirhan'a dolandırıcılık davası

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Kulübü eski Başkanı Ali Demirhan hakkında kulübü, yaklaşık 1 milyon lira zarara uğrattığı iddiasıyla Asliye Ceza Mahkemesi'ne 'dolandırıcılık' davası açıldı. Dolandırıcılık suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar, 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası istenen Demirhan'ın yargılanmasına 8 Kasım'da başlanacak.Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Derneği avukatları 27 Kasım 2017'de Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, eski kulüp başkanı Ali Demirhan hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Demirhan'a 29-30 Temmuz 2015'te yapılan olağanüstü genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarıyla B.B. Erzurumspor'u 2 yıl süre ile temsil yetkisi verildiği belirtilen şikayet dilekçesinde, yetkinin 2 Mart 2017'de yönetim kurulu toplantısı ile engellendiği bildirildi. Şikayet dilekçesinde, Ali Demirhan'ın 18 Haziran 2017'de görevine son verilmesinin ardından kulübe ardı arkası kesilmeyen, üçüncü şahıslara hangi mal ve hizmet alımına karşı verildiği belli olmayan kambiyo senetlerine özgü haciz kararları gelmeye başladığı belirtildi. Dilekçede, Antalyaspor'dan 660 bin TL bonservis bedeli verilerek transfer edilen futbolcular Halil İbrahim Tuna ile Onur Muhammed Parlar'ın aslında B.B. Erzurumspor'a bedelsiz olarak verildiğinin tespit edildiği yer aldı.ERZURUMSPOR BORCU ÖDEMEYE KALKTI, YOLSUZLUK ORTAYA ÇIKTIKulüpte yaşanan yönetim değişikliğinin ardından yolsuzluk olayı, iki futbolcu için 660 bin TL borçlu olunduğu düşüncesiyle Erzurumspor kulüp müdürünün, Antalyaspor muhasebe müdürünü arayarak "Borcumuzu hangi hesabınıza ödeyelim" diye sormasıyla ortaya çıktı. Tuna ve Parlar'ın bonservislerinin bedelsiz verildiğinin Antalyaspor tarafından ifade edilmesi üzerine harekete geçildi. Yapılan incelemede Demirhan'ın Antalyaspor ile hiçbir bağı kalmayan eski başkan Gültekin Gencer adına transferler gerekçe gösterilerek 660 bin TL tutarında 8 senet düzenlendiği belirlendi. Ayrıca, kendisini kaleci Onur Muhammed Parlar'ın menajeri olarak gösterip, transferleri kendisinin yaptığını söyleyen Sezer Bravo'nun da Erzurumspor'dan 25'er bin Euro'luk 2 senet aldığı, icraya başvurarak bu parayı kulüpten tahsil etmek istediği tespit edildi. Kaleci Parlar, Sezer Bravo'yu tanımadığını ve menajeri olmadığını bildirdi.İDDİANAME KABUL EDİLDİBu gelişmelerden sonra Ali Demirhan'ın kulübü zarara uğrattığı iddiasıyla şikayetçi olundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, kulübe ait tüm defter ve belgeler ile farklı yerlerde yürütülen icra takiplerine ilişkin dosyalar bilirkişiye verildi. Bilirkişi tarafından 14 Aralık 2018'de Başsavcılığa sunulan rapor sonrası soruşturmayı tamamlayan savcılık, Ali Demirhan hakkında dava açtı. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Demirhan'ın 'zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik' suçundan 2,5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar, 'kamu kurum ve kuruluşları tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçunda ise 3 yıldan 10 yıl kadar hapsi istendi. İddianame, Ali Demirhan'ın yönetim kurulu kararıyla kendisine verilen tek imzayla kulübü temsil ve ilzam yetkisinden faydalanarak, herhangi bir gerçek mal veya hizmet alımına dayanmaksızın verdiği kambiyo senetleriyle kulübü zarara uğrattığı kaydedildi. Demirhan'ın kulüp hakkında icra takipleri yapılmasına sebebiyet verdiğine işaret edilen iddianamede, kendisi ve üçüncü şahıslar lehine toplam 672 bin 523 TL ve 50 bin Euro tutarında haksız menfaat sağladığı ifade edildi. Ali Demirhan'ın yargılanmasına 8 Kasım'da başlanacak.

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