B.B. Erzurumspor hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 1. Lig ekiplerinden B.B. Erzurumspor, Korono virüs (Covid-19) karantinasını tamamlayarak hazırlıklarını kulüp tesislerinde günde iki antrenman yaparak hazırlanıyor.



Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde hazırlıklarını sürdüren mavi-beyazlı ekip, sabah antrenmanını kondisyon, akşam antrenmanını ise çift kale antrenmanla yaparak tamamlıyor.



Teknik Direktör Mehmet Özdilek, zorlu bir dönemden geçtiklerini ifade ederek, "Yaşadığımız salgın travması ile birlikte şu anda kulüp tesislerimizde hazırlıklarınızı aralıksız sürdürüyoruz. Oyuncularımız bu salgın endişesini üzerlerinden yavaş yavaş da olsa atarak moral ve motiveleri çok iyi. TFF'nin verdiği program çerçevesinde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kalan maçları başarı ile bitirerek arzu ettiğimiz şampiyonluğu hep beraber yaşamayı ümit ediyoruz" diye konuştu. - ERZURUM