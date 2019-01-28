Son Dakika Haberleri: B.b. Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok ile Anlaştı

B.b. Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok ile Anlaştı

11 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok ile anlaştı.

B.b. Erzurumspor, Kasımpaşa'dan Eduok ile Anlaştı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok ile anlaştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzun süredir transferi için uğraştığı Kasımpaşa'nın Nijeryalı futbolcusu Samuel Eduok prensipte anlaştı. Eduok yarın akşam saatlerinde Erzurum'a gelerek sağlık kontrolünde geçip, 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacak. Mavi-beyazlılar, Kasımpaşa'ya 400 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.

Eduok bu sezon Süper Lig'de 18 maçta 5 gol, 1 asistle oynadı. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 11:23 Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Kasımpaşa, Spor
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