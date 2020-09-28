B. Boluspor - Altınordu maçının ardından - Son Dakika

B. Boluspor - Altınordu maçının ardından

- B. Boluspor - Altınordu maçının ardından Boluspor Teknik Direktörü Ahme Taşyürek: "Boluspor camiasından özür diliyorum" Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu: "Güzel bir galibiyet aldık" TFF 1. Lig'in 3.

- B. Boluspor - Altınordu maçının ardından

Boluspor Teknik Direktörü Ahme Taşyürek:

"Boluspor camiasından özür diliyorum"

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu:

"Güzel bir galibiyet aldık"

BOLU - TFF 1. Lig'in 3. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Altınordu karşılaşması konuk takımın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Maç sonunda iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

B. Boluspor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, kırılma anlarında çok net pozisyonlarının olduğunu ancak 2 iç saha maçından da sahadan mağlup ayrıldıklarını belirterek, "Bugün bizim için gerçekten kazanacağımıza çok inandığımız bir maç olarak başladık. Yediğimiz golün karşılığını vermemize rağmen çok da pozisyon bulmamıza rağmen sahadan mağlup ayrılıyoruz. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeyi öğrenmemiz lazım, kolay gol yememeyi öğrenmemiz lazım, oyuna giren arkadaşlarımızın katkılarının bu derece az olmaması lazım. Kırılma anlarında çok net pozisyonlar var ama işin özü de 2 iç saha maçında da mağlup olduk. Şu odaya bir sevinçle gelmiş halimiz olmadı. Cumartesi günü Giresun'la oynayacağız. Buradaki hatamızı telafi ederek milli maç arasına sağlıklı bir şekilde girmemiz gerekiyor. İnşallah hafta içi de eksik olan bölgemizle ilgili transferimizi de gerçekleştirirsek çünkü o bölgeyle ilgili çok canımız yanıyor. Oyunun belli bölümünde belli derecede arkadaşlarımızı kullanıyoruz. Bu sorunu da çözersek bir adım daha iyi oluruz diye düşünüyorum. Boluspor camiasından da özür diliyorum. Oyuncularım bugün kazanma adına çok istekliydi. Son dakikalarda varlarını yoklarını ortaya koyup beraberliğin yetmeyeceği aslında sakin ve sabırlı olup ligin uzun olduğunu unutmamaları gerekiyordu. Bu 3 maç içerisinde hiç kazanamamanın verdiği psikolojik etkiyi içeri aksettiremedik. Rakip de girdiği pozisyon golle sonuçlandırınca buradan üzgün bir şekilde haftayı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Altınordu cephesi

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Ligin 3'üncü haftası geride kaldı. Aslında ilk hafta deplasmanda kazanmıştık. Geçen hafta oynadığımız oyunu sonuca çeviremedik. Mağlup olduğumuz bir maçtı ama oyunun her geçen arttığını hem antrenmanlarda hem de maçlarda gözlemliyoruz. Futbolcularımızın bireysel performans anlamında yukarıya çekmek, takım performansını yukarı çekmek, uyumu aşma anlamında önümüzdeki haftalar çok daha iyi olacağını biliyoruz. Ama bu süreçte oynayacağımız maçları da kazanmamız gerekiyor. Bugün kazanmaya geldik. Boluspor geçen hafta Adana Demir deplasmanından beraberlikle döndü. Hücum hattında süratli oyuncuları var. Biz maçın başında istediğimiz pas trafiğini tutturamadık. Rakibin beklediği bölümlerde oyun organizasyonumuzu istediğimiz gibi yapamadık. Yaptığımız pas hatalarıyla etkili olamadık. Tabii ki bu süreç zaman zaman üstünlük kurmasını sağlıyor. Skoru yakaladıktan sonra 1-0'da tutmamız gereken oyunu duran toptan yediğimiz golle 1-1'den sonraki süreç iki takım için de tempo çok yüksek olmadı ama biz topa sahip olarak oynamaya çalıştık. Rakibin 1-2 net pozisyonları vardı ama biz de ceza sahası girişlerinde son pası daha iyi kullanabilseydik daha çok pozisyona girecektik. Güzel bir dakikada golü bulduk. Savunma anlamında takımım çalıştığımızın büyük bir bölümünü yapmaya çalıştılar. Alanı daraltarak oynamaya çalıştık. Güzel bir galibiyet aldık. Bu anlamda mutluyuz. 3 haftada 6 puanla sonuçlandırdık" şeklinde konuştu.

B. Boluspor - Altınordu maçının ardından
B. Boluspor - Altınordu maçının ardından
B. Boluspor - Altınordu maçının ardından
B. Boluspor - Altınordu maçının ardından

Altınordu, Boluspor, oyunlar, Bolu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 22:53 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor B. Boluspor - Altınordu maçının ardından - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal, YouTube kanalı açtı Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş Kamerayı açık unutan milletvekili, danışmanını kucağına alıp göğsünü öptü 1 kişinin öldüğü kazanın sosyal medyada canlı yayın yapıldığı esnada yaşandığı ortaya çıktı Fenerbahçe'de resmi görevi açıklanmayan Emre Belözoğlu, takım otobüsünde Erol Bulut'un yanında oturdu
Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı Meteoroloji'den 12 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısı         
23:56
Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı Ünlü oyuncu Kristin Cavallari, üstsüz pozunu paylaştı         
22:11
Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi Dövülüp kayalıklara atıldığı iddia edilen kadının aşırı alkolden düştüğü belirlendi         
19:19
Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti Rus askeri öğrenciler yarı çıplak vaziyette Çanakkale Boğazı'ndan geçti         
16:58
Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun Sanatçı Şehrazat, telif haklarını ödemeyen Acun Ilıcalı'ya uçak aldığı için öfke kustu: Haram zıkkım olsun         
15:01
İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu İngiltere'nin ilk eşcinsel çifti bebek sahibi oldu         
13:34
FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu FETÖ'den yargılanan 'Maceracı' Murat Yeni'nin oyunu mahkemeler arasındaki yazışma ile bozuldu         
11:34
Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede! Aldatan kadın, aldatılan koca ve malum komşu aynı karede!         
11:02
Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti Erdi Sungur'dan kan donduran itiraf: Yağmur Aşık, benimle Emre Aşık'ın önünde ilişkiye girip onu öldürecekti         
10:47
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden gelen görüntüler dehşete düşürdü         
10:40
AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı AK Partili vekilin evinde ölü bulunan Nadira'nın son nefesini verdiği odanın görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım Ermenistan için destek isteyen Kim Kardashian'dan Türkiye ve Azerbaycan'nı hedef alan skandal paylaşım         
09:58
Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum Erman Toroğlu, kendisinden özür bekleyen Rıdvan Dilmen'e yanıt verdi: Asıl ben özür bekliyorum         
09:35
Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki Jülide Ateş'in programındaki tüm kayıtları silinen Erkan Mumcu'dan tepki         
09:32
70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti 70 dönümlük biber ekili tarlayı vatandaşlara bıraktı, duyanlar tarlaya akın etti         
09:15
Derbiyi statta izleyen Acun'dan, Derbiyi statta izleyen Acun'dan, "Ne sıfatla orada?" diyen Çakar'a cevap: Hiç yakışmadı         
08:41
RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı RTÜK, Esra Erol'un programında tepki çeken olay hakkında inceleme başlattı         
08:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 05:08:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: B. Boluspor - Altınordu maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei