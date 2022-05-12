ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde

12.05.2022 14:33

Türksat Model Uydu Yarışması'nın geçen yılki birincisi B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, liderliğini bu yıl da sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Türksat Model Uydu Yarışması'nın geçen yılki birincisi B-Dispate Uzay ve Havacılık Takımı, liderliğini bu yıl da sürdürmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İsmini Black Diamond Space and Aerospace Team'den (Kara Elmas Uzay ve Havacılık Takımı) alan takım, 4 yıl önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından kentle bütünleşmiş kömürün manevi değerini ve üniversitenin eski ismini yaşatmak amacıyla kuruldu.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST ve ABD'deki CanSat Competition'da yer alarak Türkiye'yi ulusal ve uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden takımın üyeleri, geçen yıl TEKNOFEST 2021 Türksat Model Uydu Yarışması'nda birinci oldu.

15 kişiden oluşan takım, "Bir grup mühendisin hayallerine giden yolculuk" sloganıyla yeni başarılara imza atmak için fakülte laboratuvarında hız kesmeden çalışıyor.

"Hedefimiz, bu sene de birinciliğimizi sürdürmek"

Takım kaptanı Berkay Akdemir, gazetecilere, 2018'den bu yana başta model uydu yarışmaları olmak üzere insansız hava aracı ve roket yarışmaları için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Öncelikli amaçlarının kendilerini geliştirmek olduğunu belirten Akdemir, Türk mühendisliğine, ülkeye, savunma sanayisine katkıda bulunmak istediklerini dile getirdi.

Akdemir, uzay ve havacılık sektörünün her geçen gün önem kazandığını ifade ederek, "Biz de bu tarz çalışmalara devam ediyoruz. Ekibimiz ilerleyen süreçlerde gerek ulusal gerek uluslararası yarışmalarda boy gösterecektir." dedi.

Ekip lideri Recep Tayyip Arslan da yeni arkadaşlarıyla TEKNOFEST 2022 Model Uydu Yarışması'na hazırlandıklarını belirterek, "Hedefimiz, bu sene de birinciliğimizi sürdürmek. O yüzden bu sene de hız kesmeden çalışmalarımıza başladık, aralıksız şekilde devam ediyoruz." diye konuştu.

Arslan, kendilerine destek veren üniversite ve mühendislik fakültesi dekanlığına, ana sponsorları Metal Yapı Holding ile Skymark Aerospace'ye teşekkür etti.

ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde
ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde

YORUMLAR
500
Yücel Uyar: 'Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak' Yücel Uyar: 'Yeni hoca İstanbulspor maçında takımın başında olmayacak' Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı Engelli vatandaşlarla Beşiktaş Kadın Futbol takımı Survivor yarışması yaptı

Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Kocasının kendisini aldatmasını hazmedemeyen kadın, eve çağırdığı 8 erkekle cinsel ilişkiye girdi
20:36 Gaziantep'te 4 askerin yaralandığı saldırıya karşılık verildi! İlk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirildi
20:11 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı
20:09 Kılıçdaroğlu, partililere seslendi! Kaftancıoğlu'na verilen cezanın ardından Bursa'daki mitingini İstanbul'a taşıdı
19:35 CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor
19:28 Gaziantep Karkamış sınırındaki karakola Suriye Ayn-El Arap bölgesinden saldırı! 4 asker ve 1 sivil yaralandı
19:00 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrete 2. zam hakkında konuştu: Vatandaşlarımızın beklentileri bizim her zaman gündemimizdir
18:58 Normal hayata hemen uyum sağladı! Survivor'dan dönen Berna Keklikler'den banyo pozu
18:39 TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi
18:27 Cinsel gücü artırıp, kan şekerini hazırola getiriyor! Dilden dile dolaşan müthiş ikili bal ve tarçın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 21:06:26. #1.11#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - B-Dispate Takımı, Türksat Model Uydu Yarışması'nda yeniden birincilik peşinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement