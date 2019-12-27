B. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever'i kadrosuna kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor B. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever'i kadrosuna kattı - Son Dakika Spor

B. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever'i kadrosuna kattı

6 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Türk oyuncu Nevin Kristen Vatansever'i renklerine bağladı.

B. Elazığ İl Özel İdare, Nevin Kristen Vatansever'i kadrosuna kattı, System.String[]

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden B. Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Türk oyuncu Nevin Kristen Vatansever'i renklerine bağladı.


Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden B. Elazığ İl Özel İdare, kadrosuna takviye yaptı. Bordo-beyazlı ekip, ülkemizde çeşitli takımlarda forma giyen 34 yaşındaki ABD asıllı Türk forvet Nevin Kristen Vatansever'le anlaşma sağladı.


1.96 boyundaki oyuncu 2008 yılında Türk vatandaşlığına geçerek Nevin ismini aldı. Türkiye kariyerine BOTAŞ'ta başlayan Nevin, Fenerbahçe'de 6 sezon oynadıktan sonra, İstanbul Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyespor gibi takımların formasını giydi. Nevin Kristen Vatansever, A Milli Basketbol Takımı'nın formasını da 45 kez giydi. Nevin Kristen Vatansever transferinin ardından Elazığ İl Özel İdare, Lauren Ervin'le yollarını ayırdı. - ELAZIĞ

Amerika Birleşik Devletleri, Elazığ, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:49 Kaynak: İHA
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