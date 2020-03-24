B'Tselem'den, koronavirüsün Gazze'de yayılmasının felakete yol açacağı uyarısı - Son Dakika

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Gazze'de yayılmasının abluka nedeniyle bir felakete yol açacağı uyarısında bulundu.

B'Tselem tarafından yapılan yazılı açıklamada, nüfus yoğunluğu ile İsrail tarafından uygulanan ablukanın, aşırı yoksulluk ve alt yapının çökmesine neden olduğu Gazze'de virüs salgınının "korkunç bir felakete" yol açacağı vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de sağlık teşkilatı koronavirüs öncesinde de çökmüş durumdaydı. Bugün ise bu teşkilat, gerekli ilaç, tıbbi ekipman ve teçhizat bulunamaması nedeniyle Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon insanın aşırı yoksul olduğu, ekonominin uzun zaman önce çöktüğü ve halkın sınırlı ve küçük bir iş piyasası içine sıkıştığının belirtildiği açıklamada, gençler arasında işsizlik oranının yüzde 70'i aştığı ve halkın yüzde 80'inin de insani yardımlara muhtaç hale geldiği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakan Yardımcısı Yusuf Eburriş, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.

İsrail'in yaklaşık 13 yıldır abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde halk, ekonomi, sağlık, eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyor.