BÃ?YÃ?KŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENTLİLERİ NOSTALJİ YOLCULUĞUNA Ã?IKARIYOR

A A Ankara BüyükÅ?ehir Belediyesi, A a??AçıkA HavaA Sinema Günleria?A etkinliÄ?i ile BaÅ?kentlileri nostalji yolculuÄ?una çıkarıyor. Basın Yayın ve Halkla İliÅ?kiler Daire BaÅ?kanlıÄ?ı tarafından düzenlenen sinema etkinliÄ?i Kurban Bayramı ile baÅ?larken; Polatlı, Beypazarı ve ElmadaÄ? ilçelerinde mobil tır üzerindeki dev ekrandan gösterilen unutulmaz Türk filmlerini vatandaÅ?lar ilgiyle izledi.

A A A Ankara BüyükÅ?ehir Belediyesi, normalleÅ?me sürecinin baÅ?lamasıyla birlikte BaÅ?kentli sinemaseverleri yeniden a??AçıkA HavaA Sinemasıa? ile buluÅ?turmaya baÅ?ladı.

A A A Basın Yayın ve Halkla İliÅ?kiler Daire BaÅ?kanlıÄ?ı tarafından düzenlenen açık hava sinema etkinliÄ?i ilk olarak Kurban Bayramında Polatlı, Beypazarı ve ElmadaÄ? ilçelerinden baÅ?ladı. A

UNUTULMAZ TÃ?RK FİLMLERİ KURBAN BAYRAMINA RENK KATTI

A A A Sıcak yaz akÅ?amlarında BaÅ?kentlileri unutulmaz Türk filmleriyle buluÅ?turan BüyükÅ?ehir Belediyesi, Kurban Bayramının 1. günü Polatlı, 2. günü Beypazarı, 3. günü ise ElmadaÄ? ilçelerinde mobil tır üzerinde dev ekranlardan gösterilen filmlerle nostalji yolculuÄ?una çıkardı.

A A A Açık havada mısır ikramıyla ilgiyle izlenen Türk filmleri, BaÅ?kentlilere duygulu anlar da yaÅ?attı.

AÃ?IK HAVA SİNEMASI BAŞKENTLİLERDEN BÃ?YÃ?K İLGİ GÃ?RÃ?YOR

A A A Kurban Bayramından sonra her hafta cuma ve cumartesi günleri saat 20. 30a??da 14 ilçede gösterime girecek Türk filmlerine BaÅ?kentliler büyük ilgi gösteriyor.

A A A Yaz boyunca devam edecek olan ücretsiz açık hava sinema etkinliÄ?ini izlemeye gelen 7a??den 70a??e tüm vatandaÅ?lar etkinlik için BüyükÅ?ehir Belediyesine Å?u sözlerle teÅ?ekkür ettiler:

-Fidan Ã?nsal: a??Halk pandemi nedeniyle evlere kapandı bu nedenle bu etkinlik çok iyi düÅ?ünülmüÅ?. Halkın çok ihtiyacı vardı. a?

-Ali KaraoÄ?lu: a??BüyükÅ?ehir Belediyesinin bu hizmetinden sosyal medya üzerinden haberimiz oldu. Ã?ocukken açık hava sineması yapılırdı. Ailemle birlikte geldim farklı bir etkinlik oldu bizim için. İnsanların bu etkinliklere ihtiyacı var. Bize nostaljiyi yaÅ?attıkları için teÅ?ekkür ediyorum. a?

-Müjgan DoÄ?aner: a??Burada olmaktan çok mutlu oldum. Bayram günü bu etkinlik bize iyi geldi. Bu hizmetler umarım devam eder. a?

- Yusuf Aysu: a??Polatlıda esnafım. Mansur BaÅ?kan Polatlıa??ya huzur getirdi. Polatlı önceden bu etkinliklere hasretti ama artık hak ettiÄ?i deÄ?eri görmeye baÅ?ladı. Eski Türk filmlerinin gösteriliyor olması da ayrıca keyifli oluyor. a?

-Hafize KaradaÄ?: a??İlk defa açık hava sineması izleyeceÄ?im. Pandemi sonrasında ilaç gibi geldi bu etkinlikler. Açık hava da olması çok güzel. a?

-Dursun KaradaÄ?: a??Ben ilanda gördüm ailemi aldım geldim. Ailemle birlikte eÄ?leniyoruz inÅ?allah güzel bir film seyredeceÄ?iz. a?

-Kadir AyÅ?i: a??Eski bir film izledik. Açık hava da olması daha da güzel. Eskilerin yaÅ?amak adına o hazzı yaÅ?amak için geldik buraya. Pandemi koÅ?ullarına uygun olması da ayrıca güzel. Hem böyle bir etkinliÄ?in düzenlenmesinden dolayı hem de ücretsiz mısır ve su ikramlarının yapılmasından dolayı da teÅ?ekkür ediyorum. a?

-Aren Koyuncu: a??EtkinliÄ?i çok beÄ?endim. Ailemle geldim ve eÄ?leniyorum. a?

-Masal Karakulak: a??Annem getirdi beni. Burada film izlemek eÄ?lenceli. a?

-Yavuz Cennet: a??İlk defa böyle bir organizasyonda keyif aldık. Eskiden de yapılırdı açık hava sinemaları. Ã?zlemiÅ?iz bu günleri. a?

- Murat Fatih Erahmet: a??Eski Türk filmlerini çok seviyorum. Film izlemeye arkadaÅ?larımla geldim. EÄ?leniyoruz mısır yiyoruz. a?

-İsmail Eralp: a??ArkadaÅ?larımla geldik çok sevdik Å?aban filmini. EÄ?lenceli bir ortam var burada. a?

-Hikmet Kasap: a??Pandemide bu hizmet bize iyi geldi. BüyükÅ?ehir Belediyesinin hediyesi bize.

- Mustafa Efe Temel: a??KardeÅ?lerimle geldim. Birlikte film izliyoruz, mısır yiyoruz, eÄ?leniyoruz. Ortamı çok sevdik. a?

-Emir Temel: a??Korona nedeniyle evlere kapanmıÅ?tık. Bu etkinlikle moralim daha da yükseldi. a?

-Güler Emine Kasap: a??Türk filmlerini burada izlemek çok güzelmiÅ?. Annem ve kardeÅ?imle geldim beraber çok eÄ?leniyoruz. a?

-TuÄ?ba DoÄ?an: a??Eski günleri yad ettik. Açık havada olması da avantaj. Eski Türk filmlerini izlemek beni heyecanlandırdı ve ilk kez de açık hava sinemasına geldim. Mısır ikramı da hoÅ?uma gitti. a?

-Melek Ebrar: a??Filmin tadını mısır yiyerek çıkardım. Ã?ok eÄ?lenceli geçiyor benim için. a?

-Elif Sena Kızılkaya: a??Mısırımı aldım oturup film izledim. Türk sinemalarını çok seviyorum hem eÄ?lenceli hem komik. Bu aktiviteyi çok beÄ?endima?

-YaÄ?mur Sude Albayrak: a??Annemin babamın çocukluÄ?unda yayınlanan Türk filmleri bunlar ve çok duygulu bir film. Film izlerken mısırda yiyorum sinema havasını burada hissediyorum. a?

-Aslı Evler: a??Açık hava sinemasına gitmeyi istiyordum. Açık hava da olması güzel bir fırsat. Mısır da sinemanın olmazsa olmazı. Mısır eÅ?liÄ?inde Türk sinemalarını izlemek çok keyifli oluyor. a?

-Sabahattin KaraoÄ?ul: a??Ã?ocuklarımla geldim. Eskiyi anımsatmak adına güzel bir etkinlik. Ben çok eÄ?leniyorum. a?

-Hayriye Ceren Karakaya: a??Yıllardır böyle bir etkinliÄ?e gitmemiÅ?tik. Eski bayramları tattık açık hava sineması sayesinde. Mansur BaÅ?kana??a çok teÅ?ekkürler. a?

A A A A Açık hava sinema etkinliÄ?inde ücretsiz patlamıÅ? mısır, su ve maske de daÄ?ıtılan BaÅ?kentliler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak film gösterimlerini izliyor.

AÃ?IK HAVA SİNEMASI Ã?UBUK İLE DEVAM EDİYOR

A A A A 24 Temmuz Cumartesi günü Ã?ubuk ilçesiyle devam edecek olan Açık Hava Sinema EtkinliÄ?i takvimi Å?öyle:

-24. 07. 2021 Cumartesi-Ã?ubuk-Atatürk Parkı içi,

-30. 07. 2021 Cuma-Ã?amlıdere-Göl Park Tesisi yanı,

-31. 07. 2021 Cumartesi-Kahramankazan-Salı Pazarı yanı,

-06. 08. 2021 Cuma-Akyurt-Nurettin Cankurtaran Caddesi Kültür Parkı karÅ?ısı,

-07. 08. 2021 Cumartesi-Kızılcahamam-TusaÅ? Şehit Hakan GülÅ?en Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi,

-13. 08. 2021 Cuma-Haymana-Cimcime Sultan Kaplıca Oteli önü,

-14. 08. 2021 Cumartesi-Bala-Otobüs Terminali,

-20. 08. 2021 Cuma-Kalecik-MeÅ?ran Sosyal Tesisleri önü, A

-21. 08. 2021 Cumartesi-Nallıhan-Kent Meydanı Orhan Eren Caddesi,

-27. 08. 2021 Cuma-Şereflikoçhisar-Abdulbaki Ã?nlü İmamhatip Ortaokulu.