B2-B3 Futsal Milli Takım Antrenörü Ali Genç: Tarihe geçmek istiyoruz

" Rusya'yı tarihimizde ilk defa yendik"

"Bu genç takım gelecekte futsalı domine edecek"

Nesrin AYDIN YALDIZ - Ata SELÇUK/ ANTALYA, - B2-B3 Futsal Milli Takım Antrenörü Ali Genç , yeni yapılanma sonrası bir takım oluşturduklarını ve bu yıl futsalda madalya alarak tarihe geçmek istediklerini söyledi.

Spor Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) B2 - B3 Futsal Dünya Şampiyonası 'nda bugün Türkiye ilk kez Rusya'yı mağlup etti. B2-B3 Futsal Milli Takım Antrenörü Ali Genç, karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Şampiyona öncesinde 5 hazırlık maçı yaptıklarını belirten Ali Genç, "Takım halinde 2 etap olarak Aksaray Paralimpik Merkezi'nde bir araya gelip, daha sonra Antalya'ya geldik. Gelmeden önce de 5 hazırlık maçı oynadık. Son hazırlık maçını da Antalya'da yapıp, şampiyonayı bekledik. Futsalda en iyi derecemiz dünya 6'ncılığı. Ama geçen yıldan yeni yapılanmayla birlikte oluşturduğumuz takımla bu yıl kendi ülkemizde madalya almayı hedefliyoruz. Bu final olabilir, final oynayıp 2'ncilik olabilir. En kötü 3'üncülük hedefliyoruz açıkçası" dedi.

"RUSYA'YI TARİHİMİZDE İLK KEZ YENDİK"

Ali Genç, şu ana kadar şampiyonada 3 maç oynadıklarını dile getirerek, "2011 yılından beri beraberlik almamış Ukrayna 'ya 3-0 kaybettik. Çok da iyi oynadığımız bir maçtı. Direkten dönen toplarımızla, birazcık şansa ihtiyacımız vardı. Japonya 'yı yendik, bugün de Rusya'yı yendik. Rusya'yı tarihimizde ilk defa yeniyoruz. Oldukça iyi bir oyundan sonra 4-1 gibi çok net bir skorla, üstelik 1-0 geriye düşmemize rağmen olağanüstü bir oyunla kazanmasını bildik. Önümüzde artık 3 maç var. Bu 3 maçı da kazanıp en kötü final oynamak istiyoruz. Umarım burada ülkemize, federasyonumuza bir madalya kazandırıp tarihe geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"BU GENÇ TAKIM GELECEKTE FUTSALI DOMİNE EDECEK"

Takım olgusu oluşturmak için çok farklı yeteneklerdeki oyuncuları bir araya getirdiklerini ifade eden Genç, "Çok yetenekli oyuncularımız var. Önemli yıldızlarımız var. Takımımızın yaş ortalaması 26. Tüm engelli branşlarında yaş sınırı olmaz. Nerede, ne zaman yakalarsanız oyuncuyu oradan devam ediyorsunuz. Diğer ülkeler yaşlanırken, biz biraz gençleştik. Gelecek içinde bu yaş skalasındaki çocukların uzun süre futsalı dünyada domine edebileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.