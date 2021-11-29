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'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı - Son Dakika

'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı

29.11.2021 13:22
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, B40 Balkan Şehirleri Ağı Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. 2 gün sürecek, zirvenin birinci günü 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

"B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi" İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğü ile 11 ülkeden 24 kentin belediye başkanlarının katılımıyla başladı. Harbiye'deki İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirlen zirve 29-30 Kasım tarihleri arasında 2 gün sürecek. Zirvenin birinci gününde belediyelerin sorunları ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Zirveye,  alfabetik sırayla; Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis, Belgrad Belediye Başkanı Zoran Radojicic, Dıraç Belediye Başkanı Emiriana Sako, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kotor Belediye Başkanı Vladimir Jokic, Laktasi Belediye Başkanı Miroslav Bojic, Midilli Belediye Başkanı Stratis Kytelis, Patras Belediye Başkanı Konstantinos Peletidis, Potgoritsa Belediye Başkanı Ivan Vukovic, Sarayevo Belediye Başkanı Benjamina Karic, Skopje Belediye Başkanı Danela Arsovska, Split Belediye Başkanı Ivica Puljak, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başakanı Kadir Albayrak, Selanik Belediye Başkanı Konstantinos Zervas, Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ve Trikala Belediye Başkanı Dimitris Papastergiou katılım sağladı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerin öneminden ve işbirliğinin katkılarından bahsetti. Zirvede konuşan Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis ise Avrupa ülkelerine seslenerek barış ve demokrasi çağrısında bulundu.

"40 BALKAN ŞEHRİ İLE İŞBİRLİĞİ KURUMSAL KAPASİTEMİZİN GELİŞMESİNE KATKI SAĞLAYACAK"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "B40 Balkan Şehirleri Ağı"nın hedeflerini "Balkan şehirleri ağı yerel yönetimler eliyle daha iyi iş birliği fırsatları yaratmayı, Balkanlar'ın Avrupa vizyonuna ve değerlerine bölgesel katkı sağlamayı, şehirciliğe dair yeni fikirleri ve iyi örnekleri transfer ederek daha iyi bir geleceği birlikte kurmayı, mülteci krizi ve Kovid-19 ve global sorunlar karşısında dayanışmayı, toplumlarımız arasında barış ve kardeşliği güçlendirmeyi hedeflemektedir. Bu inançla ve 40 Balkan şehirleri kurucu belediyesi ve ilk ev sahibi olmaktan büyük ve gurur duyuyoruz. Güneşin doğudan doğması nasıl  bir gerçekse, Avrupa'nın da İstanbul'dan ve Balkanlar'dan başladığı da aşikardır. Avrupa Birliği'nin temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi model, hepimiz için bir idealdir. İnsan hakları hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlükler kentlerimizde yaşayan milyonlarca insan için ortak hedeflerdir. Bu ortak hedefler B40'ında temelidir. İnanıyorum ki ve 40 Balkan şehirleri ağında geliştireceğimiz işbirlikleri, katılan tüm belediyelerimizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine hizmet potansiyellerinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır" sözleriyle aktardı.

"YENİ UFUKLAR AÇMAK BELEDİYELERİN ELİNDEDİR" Atina Belediye Başkanı Başkanı Kostas Bakoyannis ise Avrupa'ya çağrıda bulunarak, "Yunan şehirleri okadar iyi biçimde temsil edilmiş ki sanıyorum bu da bizim tahadütümüzün bir göstergesi. Bu nedenle Atina kesinlikle önümüzdeki zirveye ev sahipliği yapmaktan onur duyacaktır.  Avrupa'daki ortaklarımıza şunu söylüyoruz. Eğer barış istiyorsak kıtamızda o zaman Avrupa entegrasyonu bölünmüş olamaz. Yeni doğacak Avrupa daha zengin, daha güçlü daha kalıcı olacaktır. Bu bölgenin dönüşmesi gerekmektedir. Avrupa'nın arka bahçesinden Avrupa'nın ön bahçesine dönüşmesi gerekmektedir. Burada şehirler Avrupa misyonunun bir motoru olabilir. Biz vatandaşlarımıza en yakın demokratik kurumlarız ve insanların gerçek duygularını yansıtma kabiliyetimiz var. Pozitif politik gündemlerimizi paylaşıyoruz. Uluslar daha yavaş hareket eder belediyelere göre dolayısıyla yepyeni ufuklar açmak belediyelerin elindedir. Barışın koşulu para değildir. Para ve güç bir şekilde sağlanabilir. İyiliğin iradenin gücü kazanır. Eğer istek varsa yol da bulunur. Bizim yolumuz  bu" dedi.

"BU ZİRVE ŞEHİRLERİMİZE AÇIK BİR FIRSAT SUNMALI"Temiz çevre vurgusu yapan Dıraç'ın kadın Belediye Başkanı Emiriana Sako, "Temiz bir çevre iyi bir yönetim ve katı atık konuları çok önem verdiğimiz konular. Bir katı atık sahamızı kapattık. Bunu bir ekoparka çevirdik. Bu Arnavutluk'taki ilk örnek oldu. Katı atık konusunda alternatif çözümler bulmakla kalmıyoruz aynı zamanda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Temiz bir çevre ve daha sağlıklı bir yaşam için çalışıyoruz. Bu zirve tüm şehirlerimize açık bir fırsat sunmalı. Daha güçlü bölgesel işbirlikleri oluşturmalıyız. Ekonomi, kültür, turizm ve gençlik alanında ortak işbirlikleri yapabiliriz"diye konuştu.

"EDİRNE'YE GELEN BULGAR VATANDAŞ SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ"Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Benim şehrimde Yunanistan'a ulaşmak 3 km çoğu zaman Yunanistan'a yürüyerek gidip akşam yemeği yiyoruz. Bulgaristan 17 km, yine aynı şekilde Bulgaristan'da da bazen bir oradayız bazen onlar bizimle. Bu sabah son rakamları aldım. 2021 yılında Edirne'deki gümrükler vasıtasıyla Edirne'ye gelen Bulgar vatandaş sayısı 1 milyonun üzerinde, Yunan vatandaşı sayısı ise 150 binin üzerinde" dedi.


'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı
'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'B40 Balkan Belediye Başkanları Zirvesi'nde başkanlar hedeflerini anlattı - Son Dakika
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