Son Dakika Haberleri: B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

1 saat önce

Boeing'in yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini 737 sınıfı uçaklar oluşturuyor.

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir, System.String[]
Boeing'in yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini 737 sınıfı uçaklar oluşturuyor. Bunlar içinde gelecek 3 yıldaki siparişlerin tamamına yakınının Max modelleri olduğu tahmin ediliyor. B737 Max'lerle yaptıkları uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin tazminat talepleri Boeing'i zora sokabilir.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:30 

Boeing, Ekonomi
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