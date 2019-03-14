B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir
1 saat önce
Boeing'in yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini 737 sınıfı uçaklar oluşturuyor.
Boeing
'in yolcu uçağı üretiminin yüzde 70'ini 737 sınıfı uçaklar oluşturuyor. Bunlar içinde gelecek 3 yıldaki siparişlerin tamamına yakınının Max modelleri olduğu tahmin ediliyor. B737 Max'lerle yaptıkları uçuşlarını iptal eden hava yolu şirketlerinin tazminat talepleri Boeing'i zora sokabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:30
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