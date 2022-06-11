B9 Zirvesi, Doğu Kanadında Daha Güçlü Bir NATO Varlığı Çağrısı Yaptı - Son Dakika
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B9 Zirvesi, Doğu Kanadında Daha Güçlü Bir NATO Varlığı Çağrısı Yaptı

11.06.2022 15:37
B9 Zirvesi, Doğu Kanadında Daha Güçlü Bir NATO Varlığı Çağrısı Yaptı

BÜKREŞ, 11 Haziran (Xinhua) -- Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cuma günü, Bükreş 9 (B9) Zirvesi katılımcılarının, doğu kanadında sağlam bir NATO varlığı istediğini bildirdi.

BÜKREŞ, 11 Haziran (Xinhua) -- Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis Cuma günü, Bükreş 9 (B9) Zirvesi katılımcılarının, doğu kanadında sağlam bir NATO varlığı istediğini bildirdi. Iohannis, Polonyalı mevkidaşı Andrzej Duda ile birlikte başkanlık yaptığı B9 Zirvesi'nden sonra, bu varlığın "özellikle Karadeniz'de bölünmez (üniter) ve uyumlu, güçlü, güvenilir ve sürdürülebilir" olması gerektiğini ifade etti. Iohannis, zirveye katılan liderlerin, bu ayın sonlarında Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'nde alınacak kararlara hazırlık çerçevesinde, son güvenlik gelişmelerini ve müttefiklerin verdiği karşılığı müzakere ettiklerini söyledi. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Bulgaristan, Macaristan ve Slovakya'nın da "gelişmiş savunma varlığı" ile desteklenmesi gerektiğini söyledi. 2015 yılında Iohannis ve Duda'nın girişimiyle başlatılan B9 Zirvesi'ne bu sene Estonya, Macaristan, Litvanya, Letonya ve Bulgaristan cumhurbaşkanları bizzat, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya cumhurbaşkanları ise sanal ortamda katıldı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de toplantıya uzaktan katıldı.

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Kaynak: Xinhua

Romanya, Duda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel B9 Zirvesi, Doğu Kanadında Daha Güçlü Bir NATO Varlığı Çağrısı Yaptı - Son Dakika

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.

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