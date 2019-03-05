Son Dakika Haberleri: Bab'da Bomba Yüklü Motosiklet Patladı: 8 Sivil Yaralandı

Bab'da Bomba Yüklü Motosiklet Patladı: 8 Sivil Yaralandı

1 saat önce

Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı.

Bab'da Bomba Yüklü Motosiklet Patladı: 8 Sivil Yaralandı, System.String[]
Suriye'nin Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin patlatılması sonucu 8 sivil yaralandı.

Bab'ın merkezindeki işlek bir sokakta park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi. Olayda 8 sivil yaralandı.

ÖSO'ya bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

2 Mart'ta YPG/PKK'nın muhaliflerin Azez'deki mevzilerine saldırısı sonucu 6 ÖSO mensubu hayatını kaybetmişti.

21 Şubat'ta da YPG/PKK işgalindeki Menbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesine bombalı araçla saldırı düzenlenmiş, 5 ÖSO mensubu ölmüştü. Aynı gün, Afrin'deki bir saldırıda bir kız çocuğu ölmüş, 20 sivil yaralanmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terörden arındırdığı Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçeleri arasında bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:01 Kaynak: AA

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