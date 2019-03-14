Bab'da Bomba Yüklü Motosiklet Saldırısı

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu iki sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab ilçesinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu iki sivil yaralandı.



Bab Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Beha Ebulhayr, AA muhabirine olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bab ilçe merkezindeki işlek bir caddede park halindeki bir motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu iki sivil yaralandı." dedi.



Ebulhayr, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu belirterek olay yerinde hasar oluştuğunu kaydetti.



Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.



Bab'da 5 Mart'ta düzenlenen benzer bir saldırıda 8 sivil yaralanmıştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO, Bab'ı terör örgütü DEAŞ işgalinden Şubat 2017'de kurtarmıştı. Ancak ilçenin kuzeydoğusundaki Münbiç'i işgal eden YPG/PKK, buradan koordine ederek Bab'da saldırılar düzenliyor.

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