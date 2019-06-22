Bab'da bombalı saldırı : 13 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:12 Kaynak: AA
'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bab ilçe merkezinde yer alan Çobanbey yolunda park halindeki bomba yüklü motosiklet infilak ettirildi.
Saldırı sonucu meydana gelen patlamada 13 sivil hafif yaralandı.
Olay yerine intikal eden emniyet güçleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmazken, güvenlik birimleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK
tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Seçim günü İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte son tahmin
Ekrem İmamoğlu'ndan seçim öncesin son çağrı
Et yiyen örümceğin 1 yıl sonra yine ortaya çıkması panik yarattı
Hawaii'de uçak faciası: 9 kişi öldü