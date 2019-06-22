Son Dakika Haberleri: Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı
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Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Bab ilçede bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.

Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı, System.String[]
Suriye'nin Bab ilçede bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:48 
Suriye, Ekonomi
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