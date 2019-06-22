Bab'da bombalı saldırı: 13 yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Bab ilçede bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 02:48
'nin Bab ilçede bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 13 sivil yaralandı.
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