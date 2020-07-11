Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ticari araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde ticari araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 4 sivil yaralandı.

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Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.

Bombalı terör saldırısında 4 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Patlamanın ardından çevrede hasar meydana gelirken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:03 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika
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