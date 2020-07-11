Bab'da bombalı terör saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez , Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yaralılar, Bab'da bulunan hastanelere nakledildi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinin batısında yer alan tır parkındaki bir ticari araca yerleştirilen bomba sabah saatlerinde infilak ettirildi.

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