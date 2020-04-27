Bab'da bombalı terör saldırısı: 5 yaralı - Son Dakika

Görgü tanıkları 5 sivilin yaralandığı patlamadan dakikalar önce iki sivilin ellerindeki poşetleri emanet olarak bıraktığını aktardı.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bakımı ve restorasyonu yapılan Ulu Cami çevresindeki bir kasapta patlama meydana geldi.

Suriye 'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde bir dükkana yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 5 sivil yaralandı.

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