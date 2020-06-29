Bab'da DEAŞ'ın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaraladı - Son Dakika

Bab'da DEAŞ'ın yerleştirdiği mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaraladı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, terör örgütü DEAŞ'ın döşediği eski bir mayının patlaması sonucu 2 çocuk yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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