Bab'da ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı
3 saat önce
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:47 Kaynak: AA
Bab'ın 5 kilometre kuzeydoğusundaki Kabbasin beldesinde ÖSO'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba gece saatlerinde infilak etti.
Askeri aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrası güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.
Eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinin ortasında yer alıyor. Örgüt, Fırat Kalkanı Harekatı ile 2017'de terörden arındırılan Bab ilçesi ve beldelerinde sık sık terör eylemleri düzenliyor.
Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti
Ahmet Davutoğlu "Parti Kuracak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi
Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü
Son dakika! İstanbul'da Alibeyköy Barajı'na giren 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı