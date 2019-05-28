Bab'da ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bab'ın 5 kilometre kuzeydoğusundaki Kabbasin beldesinde ÖSO'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba gece saatlerinde infilak etti.

Askeri aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrası güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinin ortasında yer alıyor. Örgüt, Fırat Kalkanı Harekatı ile 2017'de terörden arındırılan Bab ilçesi ve beldelerinde sık sık terör eylemleri düzenliyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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