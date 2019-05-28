Son Dakika Haberleri: Bab'da ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı
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Bab'da ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı

3 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti.

Bab'da ÖSO'ya yönelik bombalı saldırı, System.String[]
Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
Bab'ın 5 kilometre kuzeydoğusundaki Kabbasin beldesinde ÖSO'ya ait askeri araca yerleştirilen bomba gece saatlerinde infilak etti.
Askeri aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrası güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.
Eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinin ortasında yer alıyor. Örgüt, Fırat Kalkanı Harekatı ile 2017'de terörden arındırılan Bab ilçesi ve beldelerinde sık sık terör eylemleri düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:47 Kaynak: AA
Suriye, Güncel
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