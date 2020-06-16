Bab'da terör eylemi engellendi - Son Dakika

Ayrıca sabah saatlerinde Azez 'de polis nakil aracına yerleştirilen bomba patlamış, 16 polis yaralanmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Türkiye'de haziran ayının ilk 15 gününde en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu