Bab'daki terör saldırısı
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:26 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bab'daki terör saldırısına ilişkin, YPG/PKK'nın DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef aldığını bildirdi.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayan YPG/PKK terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15'den fazla kişiyi de yaraladı." ifadesine yer verildi .
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