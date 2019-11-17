Son Dakika Haberleri: Bab'daki terör saldırısı protesto edildi (2)
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Bab'daki terör saldırısı protesto edildi (2)

6 saat önce

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/ YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını açıkladı.

Bab'daki terör saldırısı protesto edildi (2)

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:49 Kaynak: AA
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