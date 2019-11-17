Bab'daki terör saldırısı protesto edildi (2)

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde halk, dün bomba yüklü araçla yapılan ve 18 sivilin ölümüne neden olan terör saldırısını protesto etmek için gösteri düzenledi.

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab'da bombalı araçla 18 sivili katleden, en az 30 kişiyi yaralayan PKK/ YPG'li teröristin MİT'in operasyonu ile yakalandığını açıkladı.