Son Dakika Haberleri: Bab'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi
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Bab'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

6 saat önce

Saldırının düzenlendiği caddede sivil savunma ekiplerinin çalışmaları Araçların incelenmesi Saldırının olduğu bölgede toplanan halkSuriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.

Saldırının düzenlendiği caddede sivil savunma ekiplerinin çalışmaları

Araçların incelenmesi

Saldırının olduğu bölgede toplanan halk

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde meydana gelen bombalı terör saldırısında hayatını kaybeden sivillerin sayısı 18'e yükseldi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

Bab'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:53 Kaynak: AA
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