Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2) - Son Dakika
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Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2)

23.02.2022 13:15

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 5 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçe merkezi ve çevresi, terör örgütü YPG/PKK'nın saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.

ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla 5 yıl önce terörden arındırılan Bab ilçe merkezi ve çevresi, terör örgütü YPG/ PKK'nın saldırılarına rağmen yaklaşık 400 bin sivilin sığındığı güvenli liman oldu.

Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyinde mevcut teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Bab ilçe merkezinin terörden temizlenmesinin üzerinden 5 yıl geçti.

24 Ağustos 2016'da başlayan harekatın 6. ayında DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçe merkezinde, Türkiye'nin desteğiyle terörün izleri silindi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle de ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimlerde nüfus yaklaşık 400 bini buldu.

Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2)
Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2)
Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2)

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Suriye, Terör, Fırat, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bab ilçe merkezi, terörden temizlenmesinin 5. yılında yüz binlerce sivilin yurdu oldu (2) - Son Dakika
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