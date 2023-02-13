BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR - Son Dakika
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BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR

13.02.2023 17:24

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da uzun yıllar Milliyet Gazetesi ile Anadolu Ajansı'nın muhabirliğini yapan ve eşiyle 1 torunu halen enkaz altında olan, kendisi de 16 saat sonra kurtarılan Hamza Ezer (72), 81 saat sonra çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen...

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da uzun yıllar Milliyet Gazetesi ile Anadolu Ajansı'nın muhabirliğini yapan ve eşiyle 1 torunu halen enkaz altında olan, kendisi de 16 saat sonra kurtarılan Hamza Ezer (72), 81 saat sonra çıkarılıp hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen kızı Elçin Ezer'le(38)göz yaşları içinde Adana'da buluştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki 4 katlı binada depreme yakalanan Hamza Ezer, eşi Yıldız Ezer ile yaşadıkları kızları Elçin Ezer, torunları Elmena Nazlı Ölmez (8) Mertcan Ölmez (13) enkaz altında kaldı. Hamza Ezer 16 saat, kızı Elçin Ezer ise 81 saat sonra enkaz altında kurtarılırken torunu Elmena Nazlı Ölmez'in cesedi bulundu. Baba ile kızı ayrı ayrı ambulanslarla Adana'daki hastanelere gönderildi. Elmena Nazlı defnedilirken eşi ve diğer torununa ise halen ulaşılamadı. Hastaneden taburcu edilen Hamza Ezer, 3 gün önce Çukurova Gazeteciler Cemiyeti'nin (ÇGC) Sosyal Tesisleri'ne getirildi. Burada konaklayan Ezer, bugün taburcu edilen kızı Elçin Ezer, ÇGC'ye getirildi. Birbirlerine sarılarak dakikalarca ağlayan baba ile kızın buluşması duygu dolu anlar yaşattı.
Yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlatan depremzede baba ile kızı, özellikle Hatay ve ilçeleri Belen, Kırıkhan, Samandağ'da yıkımın çok olduğunu söyledi. Enkazın kaldırılarak çocuklarının hiç olmazsa cesetlerini uygun şekilde defnetmek istediğini belirten Elçin Ezer; deprem bölgesinde artık arama-kurtarma çalışmalarının yerini enkaz kaldırma çalışmalarına bıraktığını belirterek, 'Benim bulunduğum enkaza ekipler 4'üncü günün sonunda geldi. Ben 81 saat sonra komşularımın ve gönüllülerin çabalarıyla enkazdan çıkarıldım" dedi.
Depremde torunu Elmena Nazlı Ölmez'in cenazesinin çıkarılıp toprağa verildiğini, eşi ve diğer torunu Mertcan Ölmez'in ise hala enkaz altında olduğunu anlatan Hamza Ezer ise 'Enkazdan yaralı olarak çıkarıldıktan sonra büyük bir umutla enkazın olduğu yerden ayrılmadım. 4 gün boyunca soğuk ve yağmur altında komşularımın insanüstü çabalarını çaresizce izlemek zorunda kaldım. Kızımın yaralı olarak çıkarıldığını bana söylediler ama hala eşim ve Mertcan enkaz altında. Tek dileğim onların hiç olmazsa cenazelerinin çıkarılarak toprağa verilmesi. Büyük ve tarifsiz acılar yaşıyoruz. Sağ olsunlar; meslektaşlarım bana sahip çıktılar" diye konuştu.
ÇGC Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Esendemir de meslektaşları Hamza Ezer'in ÇGC Sosyal Tesisleri'ne getirildiğini belirterek, 'Kızı Elçin Ezer'in de hastanedeki tedavisinin ardından baba-kızı bir araya getirdik. Yaşanan acının tarifi yok" dedi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Antakya, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR - Son Dakika

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SON DAKİKA: BABA 16, KIZI 81 SAAT SONRA ÇIKARILDI; GÖZ YAŞLARIYLA BULUŞTULAR - Son Dakika
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