Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü

17.12.2022 23:48
Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü

ÇANAKKALE'de Erdinç P. (50), evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı B.P. (17) tarafından bıçakla öldürüldü.

ÇANAKKALE'de Erdinç P. (50), evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı B.P. (17) tarafından bıçakla öldürüldü. Genç kız polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kız gözaltına alınırken, Erdinç P.'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
17 yaşındaki kız babasını göğsünden bıçakladı 17 yaşındaki kız babasını göğsünden bıçakladı Çanakkale'de evinde bıçakla öldürülen kişinin kızı gözaltına alındı Çanakkale'de evinde bıçakla öldürülen kişinin kızı gözaltına alındı

Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:55 ABD'li bankadan dikkat çeken Türkiye raporu! 2023 sonu dolar tahminleri tedirgin etti
22:44 DEVA Partililere esnaf ziyaretinde bıçaklı saldırı! 2 kişi yaralandı
22:25 "Ayağıma bastın" dediği müzisyeni tekme tokat döven saldırgan tutuklandı
22:04 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan iktidara sert İmamoğlu eleştirisi: Korkak saraya karşı biz yine dimdik duracağız
21:34 Canlı yayında oran açıkladı! İşte BBP lideri Mustafa Destici'nin hesaplamasına göre yeni asgari ücret
21:29 Antalya'da boş arazide kadın cesedi bulundu
19:56 Hırvatistan, Fas'ı yenerek 2022 Dünya Kupası'nda 3. oldu
19:51 İstanbul'da 2 yeni metro hattı daha hizmete başlıyor! Açılışları arka arkaya yapılacak
19:43 Eskişehir'de açlıktan ölen Elif'in babaannesi polis ekipleri tarafından yakalandı
18:23 Elazığ'da bir markete giren hırsızlar 100 bin TL'lik vurgun yaptı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2022 23:50:47. #1.13#
SON DAKİKA: Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement