Baba, 17 yaşındaki kızı tarafından bıçakla öldürüldü

ÇANAKKALE'de Erdinç P. (50), evde tartıştığı 17 yaşındaki kızı B.P. (17) tarafından bıçakla öldürüldü. Genç kız polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Cevatpaşa Mahallesindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre B.P. ile babası Erdinç P. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.P., eline geçirdiği bıçakla babası Erdinç P.'yi bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Erdinç P.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kız gözaltına alınırken, Erdinç P.'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.