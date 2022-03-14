Baba 5. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika
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Baba 5. Bölüm 2. Fragman

14.03.2022 15:43

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile... Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba...

Saruhanlı ailesi, Ödemiş'te bir aile apartmanında hep beraber mütevazı bir hayat süren, geleneklerine bağlı, kalabalık bir aile… Ailenin reisi Emin Saruhanlı; mütedeyyin, aile değerlerine sıkı sıkıya bağlı ve otoriter bir baba…

Emin'in en küçük oğlu Kadir Saruhanlı'nın bayram ziyareti için eve dönüşü baba ile oğul arasında eski defterlerin açılmasına sebep olur. Yaşanan bir uçak kazası Saruhanlı ailesinin kaderini tamamen değiştirir. Saruhanlı ailesinin zorluklarla dolu yeni hayatı başlarken, Emin ailesini korumak için hayatının en büyük sınavı ile karşı karşıya kalır.

Yapım: Ay Yapım

Yapımcı: Kerem Çatay

Hikaye: Gökhan Horzum, Ekin Atalar

Senaryo: Ekin Atalar

Yönetmen: Çağrı Bayrak

OYUNCULAR

Haluk Bilginer

Tolga Sarıtaş

Ayda Aksel

Beril Pozam

Özge Yağız

Hakan Kurtaş

Deniz Hamzaoğlu

Taner Rumeli

Bihter Dinçel

Cem Uslu

Zeynep Tuğçe Bayat

Özge Özacar

Oktay Çubuk

Sedef Akalın

Damlasu İkizoğlu

#Baba

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Baba 5. Bölüm Fragman Baba 5. Bölüm Fragman

Bayram, Baba, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Baba 5. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


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