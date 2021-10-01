Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı - Son Dakika

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırırken çektiği görüntüleri yayınlayan Ersin U. isimli şahıs, cezadan kaçamadı. Babaya 2 bin 698 TL idari para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
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