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Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı - Son Dakika

Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı

01.10.2021 17:52

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırdığı anları sosyal medya hesabından paylaşan babaya 2 bin 698 TL ceza verildi.

Samsun'da 7 yaşındaki oğluna araç kullandırırken çektiği görüntüleri yayınlayan Ersin U. isimli şahıs, cezadan kaçamadı. Babaya 2 bin 698 TL idari para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HIZLA İNCELEME BAŞLATILDI

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ersin U.'nun 7 yaşındaki oğluna otomobil kullandırıp, cep telefonuyla çektiği görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından inceleme başlattı.

"TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRMEK"TEN İŞLEM YAPILDI

Görüntüleri inceleyen ekipler, Ersin U.'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında 'Trafik ve genel güvenliğini tehlikeye düşürmek', suçlarından toplam 2 bin 698 TL cezai işlem uygulanan Ersin U., serbest bırakıldı.

7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntüleri paylaşan baba, cezadan kaçamadı
Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı
Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı

Türk Lirası, Otomobil, Tragger, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Baba, 7 yaşındaki oğluna araba kullandırdığı görüntülerle ceza aldı - Son Dakika


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