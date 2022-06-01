Baba, 7 yaşındaki oğlunu öldürüp 3 yaşındaki oğlunu yaraladıktan sonra kendini iple asarak intihar etti

2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı olay, bugün akşam saatlerinde Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen baba R.C.S. (42), bilinmeyen nedenle oğulları A.S. (7) ve R.S. (3)'yi bıçakladı. R.C.S. daha sonra kendini iple asarak intihar etti.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İşten dönen anne A.S. (37), çocuklarını yerde kanlar içerisinde ve eşini de ipte asılı bulunca sinir krizi geçirdi. Annenin feryatları üzerine eve gelen komşuları 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.C.S. ve A.S.'nin öldüğü belirlendi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan R.S. ise sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.C.S. ve A.S.'nin cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.