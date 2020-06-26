Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal bebek yetim kaldı - Son Dakika

Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal bebek yetim kaldı

Adana'da bir evin dış boyasını yaparken fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı.

Adana'da bir evin dış boyasını yaparken fırçanın metal sapının yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak hayatını kaybeden işçinin eşi, biri 3 aylık 3 çocuğuyla birlikte çaresiz kaldı. Dilara Kocabaş, eşinin 100 lira yevmiye ile çalıştığını, sigortasının da olmadığını söyleyerek "3 çocukla ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi


Seyhan ilçesine bağlı Küçükdikili-Kavaklı Mahallesi'nde 3 çocuk babası Serkan Kocabaş (28) hafta sonu ve Babalar Günü olmasına rağmen iki katlı evin dış duvarını boyamak için işe gitti. Bir süre elindeki fırça ile evin duvarını damdan boyayan Kocabaş'ın kullandığı fırçanın metal sapı, evin hemen yanından geçen yüksek gerilim hattına çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kocabaş akıma kapıldı. Kocabaş'ı fark eden vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri Kocabaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kocabaş'ın cenazesi otopsinin ardından toprağa verildi.


En küçüğü 3 aylık 3 çocuk yetim kaldı


Bu arada Kocabaş'ın, 6 yıl önce Dilara Kocabaş (23) ile evlendiği, bu evlilikten Eyüpcan (4) Serkan (3) ve henüz 3 aylık olan Masal ismini verdiği çocukları olduğu öğrenildi. Dilara Kocabaş, eşinin sigortasız çalıştığını, o gün Babalar Günü olmasına rağmen 100 lira yevmiye kazanmak için işe gittiğini belirterek, "İşe gitmişti boya yaparken elektrik akımına kapılmış. Sigortası yoktu yapmamışlar. O tellerin evlere bu kadar yakın olmaması gerekiyordu. Pazar günü arkadaş aracılığıyla işe gitmişti. 'Hemen gider dönerim' dedi ama bir daha gelemedi" dedi.


Kocabaş, 3 çocukla ortada kaldığını ve hiçbir gelirinin olmadığını belirterek, "3 çocuğum var biri daha yeni oldu üç aylık. Bundan sonra ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Eşimin herhangi bir birikimi yoktu, benim de eşimden başka bir şeyim yoktu her şeyim oydu. Hiçbir şeyim yok. Bundan sonra nasıl geçineceğim bilmiyorum" diye konuştu. - ADANA

Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal bebek yetim kaldı - Son Dakika

Son Dakika

19:18 Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi 18:57 Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi 18:24 Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı 18:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz 17:18 Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu 16:02 Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü 15:33 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi 15:09 CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti 14:45 Çatlak Şanzel'den şaşkına çeviren sözler: İlişki teklifinde bulunanların kafasında şişe kırıyorum 13:33 Cinsel içerikli sitelere girmeye korkanların izlediği yapım, Türkiye'de en çok izlenen ikinci film oldu 13:26 Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor 12:53 2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir 10:28 1 Temmuz'da tekrar açılacak internet kafelerde uyulması gereken kurallar için genelge yayınlandı 10:17 Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı 08:35 Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Galatasaray'ın kadroda düşünmediği Ryan Babel'e Zenit talip oldu
19:32
Son Dakika: Türkiye'de 26 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1396 yeni vaka tespit edildi
19:18
Dünyada bir ilk! Koronavirüs hastası Türk ışını tedavisiyle iyileşti
19:17
Koronavirüsün tehdit ettiği risk grupları güncellendi
18:57
BDDK,16 mali kuruluşa 2,1 milyon TL idari para cezası kesti
18:46
Galatasaray'ın gündemindeki Çaykur Rizespor'lu Oğulcan Çağlayan, sözleşmesini feshetti
18:41
Normalleşme süreci Karabük'e yaramadı! 3 aylık vaka sayısına 25 günde ulaşıldı
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi: Sosyal medya konusunda güçlü bir hukuki altyapı oluşturmanın hazırlıkları içindeyiz
18:08
Liverpool menajeri Jurgen Klopp'un şampiyonluk dansı böyle görüntülendi
18:06
Chelsea, Hollandalı futbolcusu Marco Van Ginkel ile sözleşme uzattı
17:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2020 19:47:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Baba akıma kapıldı, 3 aylık Masal bebek yetim kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]