'Baba akü yok' sahnesi gerçek oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 'Baba akü yok' sahnesi gerçek oldu - Son Dakika

'Baba akü yok' sahnesi gerçek oldu

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil bir kişi, dün akşam evinin önüne park ettiği aracına, sabah işe gitmek için bindi.

'Baba akü yok' sahnesi gerçek oldu, System.String[]

Diyarbakır'ın Bismil bir kişi, dün akşam evinin önüne park ettiği aracına, sabah işe gitmek için bindi. Aracının çalışmadığını gören talihsiz vatandaş, akünün çalındığını görünce neye uğradığını şaşırdı. Yaşanan olay, Vizontele filmindeki 'Baba akü yok' repliğini hatırlattı.


Olay, Bismil ilçesi Ak Pınar Mahallesi 309 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hasan Gündüz, 06 YPZ 90 plakalı aracını dün akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Gündüz, otomobilinin çalışmadığını gördü. Aracının kaputunu açan Gündüz, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Otomobilinden akünün çalındığını gören Gündüz, durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik güçleri, olay yerine gelerek delil çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri, hırsız veya hırsızların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.


Akıllara 'Baba akü yok' repliğini getirdi


Yaşadığı durumla ilgili açıklama yapan araç sahibi Hasan Gündüz, sabah saatlerinde aracına bindiğini ve otomobilinin çalışmadığını söyledi. Gündüz, "Aracıma bindim ve kontağı çevirdim. Otomobilin çalışmadığını gördüm ve kaputu açtım incelemek için. Aracın ön kısmına baktığımda akünün olmadığını gördüm. Durumu polis ekiplerine bildirdim. Kendileri gelip inceleme yaptılar. Bunu yapan zanlıların bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.


Yaşanan bu olay, Vizontele filminde Şafak Sezer'in 'Baba akü yok' repliğini akıllara getirdi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Bismil, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu
Profesör Abdurrahman Şenyiğit: Koronavirüsten ziyade domuz gribini konuşmamız lazım 300 kiloluk "Çal Canavarı" öldürüldü 10 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şahıs cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 16:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Baba akü yok' sahnesi gerçek oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]