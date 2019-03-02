Baba Çamyar'a Son Görev
38 dakika önce
Ordu'nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.
Ordu
'nun eski Ünye
Belediye Başkanı Ahmet Çamyar
'ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.
Ünye Devlet Hastanesinde tedavi gören Rahim Çamyar, vefat etti. Çamyar, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitliyatak
Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.
Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney
, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, eski AK Parti
Ordu Milletvekili Oktay Çanak
, Akkuş
Belediye Başkanı İsa Demirci
ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 02:11 Kaynak: İHA
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