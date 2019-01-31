Baba Cinayetten, Oğlu Uyuşturucu Ticareti Şüphesiyle Yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Germencik ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ile cinayet ve yaralama suçlarından hükümlü olduğu belirlenen babası tutuklandı.
Aydın
'ın Germencik
ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli ile cinayet ve yaralama suçlarından hükümlü olduğu belirlenen babası tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Ö.G'nin Ortaklar
Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
Operasyonda Ö.G. gözaltına alındı. Bu sırada evde bulunan şüphelinin babası F.G'nin kimlik kontrolünde, cinayet ve yaralama suçlarından kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Şüpheli F.G, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Ö.G. de çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:46 Kaynak: AA
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